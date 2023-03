Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2023 ore 08:15 (Di martedì 14 marzo 2023) Viabilità DEL 14 MARZO ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRA CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TIBURTINA E NOMENTANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN ENTRATA A Roma SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA LA BRACCIANENSE E TOMBA DI NERONE E SULLA CASSIA BIS ALTRI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, SEMPRE VERSO LA CAPITALE. SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE EUR SULLA FERROVIA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; QUESTO FINE SETTIMANA STOP AI TRENI CON ULTIME ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 marzo 2023)DEL 14 MARZO ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRA CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TIBURTINA E NOMENTANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN ENTRATA ASI RALLENTA SULLA CASSIA TRA LA BRACCIANENSE E TOMBA DI NERONE E SULLA CASSIA BIS ALTRI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, SEMPRE VERSO LA CAPITALE. SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTELNO IN DIREZIONE EUR SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; QUESTO FINE SETTIMANA STOP AI TRENI CON ULTIME ...

