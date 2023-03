Vi racconto la strategia di Wagner in centrafrica L’analisi di Caruso Iai

Leggi su formiche

(Di martedì 14 marzo 2023) “Laè arrivata inper rispondere a un vuoto, in sostanza, ad una mancanza di aiuto da parte della Francia”, dice a Formiche.net Francesca, ricercatrice nel programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dello IAI e Policy Officer del Mediterranean Women Mediators Network (MWMN). Ovvero la brigata è stata invocata dal governo, che sentiva la minaccia di gruppi armati. Il riferimento, secondo, è al tentativo di prendere il potere da parte di sette gruppi armati che sono usciti dall’accordo di pace nel dicembre 2021 alla vigilia delle elezioni presidenziali e legislative. Repubblicana “Da una parte – osserva – senza dubbio lainha aiutato il governo a non subire un colpo di Stato. Questo non è un elemento da ...