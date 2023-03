Vi prego | ridateci la Supercoppa Italiana

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar – Lasi è persa per strada. Stante la nuova formula da “Final Four” appena stabilita, sulla quale si può discutere o meno, la trasmigrazione del trofeo all’estero ormai da anni è diventata abbastanza insopportabile. Lava disputata…in Italia Sembra quasi un gioco alle affermazioni più scontate, ma laandrebbe disputata, guarda un po’, proprio in Italia. Che sia sempre meno così lo dicono i numeri. L’infelice tradizione in realtà comincia dopo pochi anni che il trofeo era stato messo in palio, cioè nel 1993, quando il Milan di Capello affronta a Washington il Torino, aggiudicandosi il trofeo. Sono ben dodici finora le edizioni della coppa disputate all’estero, sei solo negli ultimi dieci anni. Gli arabi domineranno ...