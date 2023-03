Verissimo, Paola Caruso e il dramma del figlio: ” E’ colpa mia” (Di martedì 14 marzo 2023) Paola Caruso,è stata nuovamente ospite nello studio di Verissimo per aggiornare la situazione di suo figlio Michele, vittima di un caso di malasanità in Egitto lo scorso novembre. La showgirl ha rivelato che il bambino ha subito una lesione al nervo sciatico dopo aver assunto un medicinale tossico. Dopo aver fatto terapia e sacrifici, il piccolo ha ripreso l’uso della gamba interna, ma non ha sensibilità alla gamba sul lato esterno e nemmeno al piede. Verissimo, Paola Caruso aggiorna sulle condizioni del figlio Paola ha dichiarato che i dottori le hanno comunicato che suo figlio avrà bisogno di portare il tutore per tutta la vita a causa del danno permanente causato al suo piede. La showgirl ha fornito altri dettagli, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 14 marzo 2023),è stata nuovamente ospite nello studio diper aggiornare la situazione di suoMichele, vittima di un caso di malasanità in Egitto lo scorso novembre. La showgirl ha rivelato che il bambino ha subito una lesione al nervo sciatico dopo aver assunto un medicinale tossico. Dopo aver fatto terapia e sacrifici, il piccolo ha ripreso l’uso della gamba interna, ma non ha sensibilità alla gamba sul lato esterno e nemmeno al piede.aggiorna sulle condizioni delha dichiarato che i dottori le hanno comunicato che suoavrà bisogno di portare il tutore per tutta la vita a causa del danno permanente causato al suo piede. La showgirl ha fornito altri dettagli, ...

