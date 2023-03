“Vergogna”. GF Vip 7, Stefano Fiordelisi criticato per quello che ha detto ad Antonella (Di martedì 14 marzo 2023) La puntata di ieri del GF Vip 7 è destinata a lasciare strascichi pesanti, come al solito infatti non sono mancanti colpi di scena e critiche da parte del pubblico: tra i più bersagliati nelle ultime ore Stefano Fiordelisi, il papà di Antonella, tornato nella casa dopo un’assenza lunga mesi. Un reunion che ha fatto scoppiare in lacrime l’ex schermitrice. “Come stai amore? Ti mando gli auguri da parte di mamma, che ti segue senza tregua, siamo fieri di te. Perché hai fatto un percorso bellissimo, sei entrata bimba e sei uscita una donna, avrai sempre meno bisogno della nostra presenza”. E ancora: “Voglio che non perdi mai il tuo sorriso, sorridi sempre, Edoardo ti vuole bene, avrete modo di conoscervi fuori, di smussare quegli angoli che avete entrambi, con l’amore che c’è che è innegabile, riuscirete a costruire qualcosa. La vostra ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 marzo 2023) La puntata di ieri del GF Vip 7 è destinata a lasciare strascichi pesanti, come al solito infatti non sono mancanti colpi di scena e critiche da parte del pubblico: tra i più bersagliati nelle ultime ore, il papà di, tornato nella casa dopo un’assenza lunga mesi. Un reunion che ha fatto scoppiare in lacrime l’ex schermitrice. “Come stai amore? Ti mando gli auguri da parte di mamma, che ti segue senza tregua, siamo fieri di te. Perché hai fatto un percorso bellissimo, sei entrata bimba e sei uscita una donna, avrai sempre meno bisogno della nostra presenza”. E ancora: “Voglio che non perdi mai il tuo sorriso, sorridi sempre, Edoardo ti vuole bene, avrete modo di conoscervi fuori, di smussare quegli angoli che avete entrambi, con l’amore che c’è che è innegabile, riuscirete a costruire qualcosa. La vostra ...

