Ventenne residente nel Principato di Monaco ucciso da una valanga staccatasi nella conca di Cheneil

(Di martedì 14 marzo 2023) Tragedia della montagna in Val d’Aosta. Un ragazzo di 27 annineldiè statoda unatarda mattinata di martedì 14 marzo,dia Valtournenche. Lo sciatore procedeva in fuoripista nell’ambito di un’uscita di eliski. I rilievi di legge sono stati eseguiti dal Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Breuil-Cervinia. All’arrivo del Soccorso Alpino Valdostano sul luogo del distacco, a circa 2.500 metri di altitudine, ilera già stato estratto dai compagni che scendevano con lui, ma le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Il medico rianimatore ha avviato le procedure di rianimazione ma il ragazzo è morto ...

Il giovane,a Desenzano , era stato colpito intorno alle 21.30 dopo una lite con un ... Quest'ultimo, poco più che, una ventina di giorni fa è stato arrestato dalla Locale per aver ...La vittima lascia una compagna e un figlio. La dinamica La dinamica dell'incidente e la ... La vittima è un motociclista di 44 anni,a Minerbe: si chiamava Francesco Giannotta. L'......della Stazione di Pirri e della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti unincensurato. Dopo la segnalazione di unche ...

Città di Castello, ventenne con un un etto di cocaina: arrestato 22enne LaNotiziaQuotidiana

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ventimiglia. La Polizia di Stato ha concluso nei giorni scorsi due operazioni antidroga assestando un duro colpo alle piazze di spaccio della zona Intemelia. In particolare, a Vallecrosia è stato arre ...