Vent'anni di Bmw a Roma (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo il successo dell'edizione di Milano con oltre 2.000 visitatori, la mostra realizzata da BMW Italia in collaborazione con BMW Classic per raccontare e celebrare i talenti italiani che hanno collaborato e collaborano ancora oggi al successo del BMW Group nel mondo è stata rinnovata aggiungendo la celebrazione dei 20 anni di BMW Roma. La mostra sarà visibile negli spazi dell'Urban Store BMW di via Barberini per un mese. L'idea della mostra è un filo, un filo che lega la storia e il destino di BMW all'Italia, ai suoi luoghi, ai campioni, ai maestri dello stile e del design. Persone, storie, intuizioni che hanno contribuito a creare quello che siamo diventati. Perché da questo incontro, come spesso accade, non sono nate soltanto delle auto, sono nate icone, bellezza, tecnologia, stile. Storie che questa mostra, nata da un'idea del ...

