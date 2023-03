Venerdì a Palazzo Migliaresi convegno “Rappresentazioni del paesaggio italiano. Caso studio: Pozzuoli” (Di martedì 14 marzo 2023) COMUNICATO STAMPA della portavoce del Sindaco di Pozzuoli Venerdì 17 marzo, a Palazzo Migliaresi si terrà il convegno “Rappresentazioni del paesaggio italiano. Caso studio: Pozzuoli“. Sarà presentato il documentario “Pozzuoli. MEMORIE E FUTURO DI TERRA E LAVORO“, narrazione polifonica dell’identità territoriale e comunitaria di Pozzuoli. Il convegno presenta i risultati del Progetto PRIN “Greening the Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di martedì 14 marzo 2023) COMUNICATO STAMPA della portavoce del Sindaco di17 marzo, asi terrà ildel“. Sarà presentato il documentario “. MEMORIE E FUTURO DI TERRA E LAVORO“, narrazione polifonica dell’identità territoriale e comunitaria di. Ilpresenta i risultati del Progetto PRIN “Greening the Il Blog di Giò.

