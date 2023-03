Venerato: “Rinnovo Lobotka: è quasi fatta. Novità per Di Lorenzo e Rrahmani” (Di martedì 14 marzo 2023) Ciro Venerato rivela che il Rinnovo di Lobotka è quasi fatta e manca poco per Di Lorenzo e Rrahmani Ciro Venerato a tutto mercato sul Napoli. Ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, il giornalista della Rai parla della situazione Rinnovo riguardante Lobotka. “La stesura del Rinnovo contrattuale dello slovacco è ormai fatta. Si attende soltanto la definizione da parte degli avvocati, di aspetti tecnici quali traduzione e, soprattutto, bonus” ha rivelato il giornalista di RAI Sport, confermando che ormai siamo agli ultimi dettagli prima della tanto attesa fumata bianca. Rinnovo vicino anche per altri due calciatori ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 marzo 2023) Cirorivela che ildie manca poco per DiCiroa tutto mercato sul Napoli. Ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, il giornalista della Rai parla della situazioneriguardante. “La stesura delcontrattuale dello slovacco è ormai. Si attende soltanto la definizione da parte degli avvocati, di aspetti tecnici quali traduzione e, soprattutto, bonus” ha rivelato il giornalista di RAI Sport, confermando che ormai siamo agli ultimi dettagli prima della tanto attesa fumata bianca.vicino anche per altri due calciatori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Venerato: 'Rinnovo Lobotka: è quasi fatta. Novità per Di Lorenzo e Rrahmani' #CalcioNapoli #Calciomercato #lobotka… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Venerato: 'Il rinnovo di Lobotka è già definito, farà parte del Napoli anche la prossima stagione come Rrahma… - calciomercato_m : MERCATO - Venerato: 'Il rinnovo di Lobotka è già definito, farà parte del Napoli anche la prossima stagione come Rr… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Venerato: 'Il rinnovo di Lobotka è già definito, farà parte del Napoli anche la prossima stagione come Rrahma… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Venerato: 'Il rinnovo di Lobotka è già definito, farà parte del Napoli anche la prossima stagione come Rrahma… -