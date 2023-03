Vasco V4 Translator | regala il traduttore per la festa del papà

Leggi su pantareinews

(Di martedì 14 marzo 2023) In occasione delladelcome idea utile e originalediElectronics, ilistantaneo vocale in grado di supportare fino a 108 lingue. Per iche viaggiano per passione o per lavoro, ma anche per quelli desiderosi di imparare una lingua straniera insieme al proprio figlio,V4 è il regalo perfetto! Dotato di intelligenza artificiale,V4 offre tecnologia all’avanguardia per consentire una comunicazione efficace di livello madrelingua per tradurre non solo voce, ma anche foto e testi ovunque nel mondo. Si tratta di un dispositivo che fornisce traduzioni con accuratezza pari al 96% con connessione ad internet illimitata e gratuita in 200 Paesi, e dispone ...