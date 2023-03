Vasco sfratta il Rimini | in caso di play-off la squadra non potrà giocare nello stadio di casa

Leggi su open.online

(Di martedì 14 marzo 2023) I fan del Comandante finalmente hanno un obiettivo. Il prossimo concerto diRossi sarà il 2 giugno alloRomeo Neri di. I biglietti saranno a breve in vendita sulle maggiori piattaforme. E a quella romagnola seguiranno altre date, a Bologna, Salerno, Roma, e Palermo. Sulla riviera, però non tutti sono contenti del ritorno rocker di Zocca, che si esibirà in città per la prima volta dal 1996. Per assicurare il Romeo Neri a, infatti, l’amministrazione dovrà – temporaneamente –re dall’impianto sportivo ilFootball Club, che se dovesse approdare aioff di Serie C e arrivare in finale, si vedrebbe privato del propriodi. Attualmente i romagnoli sono decimi in classifica, l’ultimo posto ...