Valle Telesina | ritrovato un uomo senza vita per un malore

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutomorto nella nottata appena trascorsa un 52enne di Frasso Telesino che non dava più notizie ai familiari da alcune ore. Il ritrovamento è stato effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita allertati dagli stessi familiari. L’è statoaccasciato nelle immediate vicinanze dell’auto di sua proprietà, parcheggiata in un fondo agricolo della stessa Frasso Telesino. Secondo gli inquirenti e stando ai primi riscontri del medico legale intervenuto sul posto, non sarebbero stati rilevati segni di violenza fisica subita dall’che dunque sarebbe deceduto in conseguenza di un, forse un infarto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.