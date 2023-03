Valentino Rossi | il gesto di Marquez non passa inosservato | fans sorpresi

(Di martedì 14 marzo 2023) Botta e risposta, dopo le frecciatine dello spagnolo è arrivata la risposta anche di VR46, nessuno lo avrebbe immaginato! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMha avuto a che fare con tantissimi campioni durante la sua carriera e con molti di questi lo scontro in pista è stato duro. Posato il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LupettoNew : @intocryptoverse Valentino Rossi ?? - Jonathanfcbvr46 : RT @AntonioRamosGP: Loris Capirossi ???? Valentino Rossi ???? #Legends - Gladysmerino : RT @AntonioRamosGP: Loris Capirossi ???? Valentino Rossi ???? #Legends - Denise_and_Ross : RT @AntonioRamosGP: Loris Capirossi ???? Valentino Rossi ???? #Legends - vribeiro46 : RT @AntonioRamosGP: Loris Capirossi ???? Valentino Rossi ???? #Legends -

Marc Marquez, pilota della Yamaha ed ex antagonista di, ha rilasciato al Corriere della Sera un'intervista a tutto tondo parlando della stagione entrante e del rapporto che lo spagnolo aveva con "il Dottore". MotoGP, Marquez: "Non rifarei ...(@valeyellow46) non ha bisogno di presentazioni. Con i suoi quasi 15 milioni di follower si colloca al quinto posto; 6. Fedez (@fedez) nato come rapper e poi diventato famoso come ...... Marc Marquez in un'intervista al Corriere della Sera ha parlato del suo attuale momento e ha ripercorso parte della sua carriera, mandando un messaggio al suo grande ex rivale. Il ...

Marc Marquez, pilota della Yamaha ed ex antagonista di Valentino Rossi, ha rilasciato al Corriere della Sera un’intervista a tutto tondo parlando della stagione entrante e del rapporto che lo spagnolo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...