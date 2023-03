Valentina Ferragni sparisce dai social: colpa di un nuovo amore? (Di martedì 14 marzo 2023) Niente post Instagram né Stories da qualche giorno: secondo certi rumors, la sorella di Chiara Ferragni sarebbe in Messico con un uomo misterioso Leggi su vanityfair (Di martedì 14 marzo 2023) Niente post Instagram né Stories da qualche giorno: secondo certi rumors, la sorella di Chiarasarebbe in Messico con un uomo misterioso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Valentina Ferragni sparisce dai social, ma spunta un nuovo amore #ValentinaFerragni - blogtivvu : Ecco chi è il fidanzato di Valentina Ferragni: il nuovo amore dopo Luca Vezil – FOTO - redazionerumors : Valentina Ferragni è sparita da tutti i social per una settimana. il motivo sarebbe una nuova, passionale, fiamma.… - RegalinoV : Valentina Ferragni sparisce dai social: beccata in Messico con una nuova fiamma - LisaOrtelli : In che senso Valentina Ferragni sta con uno della mia età ahahahahah oddioooooo -