Valentina Ferragni, baci ed effusioni con un 22enne in un noto locale in Messico (Di martedì 14 marzo 2023) Valentina Ferragni ha voltato pagina dopo la fine della storia con Luca Vezil. La nuova fiamma sarebbe un ragazzo incontrato nel suo ultimo viaggio in Messico. A lanciare l’indescrizione è the Pipol Gossip. Le immagini e i video postati dalla pagina di pettegolezzi parlano chiaro: Valentina Ferragni avrebbe un nuovo fidanzato, o almeno un amico speciale. baci e abbracci affettuosi al centro di un noto locale. “Valentina Ferragni dimentica Luca Vezil e a Tulum, in Messico, si gode a pieno la sua nuova storia d’amore alla luce del sole”. Stando alle indiscrezioni riportate da The Pipol Gossip, il giovane classe 2001 sarebbe originario di Castelfranco Veneto, ma vivrebbe a La Miranda, una località nei ... Leggi su tpi (Di martedì 14 marzo 2023)ha voltato pagina dopo la fine della storia con Luca Vezil. La nuova fiamma sarebbe un ragazzo incontrato nel suo ultimo viaggio in. A lanciare l’indescrizione è the Pipol Gossip. Le immagini e i video postati dalla pagina di pettegolezzi parlano chiaro:avrebbe un nuovo fidanzato, o almeno un amico speciale.e abbracci affettuosi al centro di un. “dimentica Luca Vezil e a Tulum, in, si gode a pieno la sua nuova storia d’amore alla luce del sole”. Stando alle indiscrezioni riportate da The Pipol Gossip, il giovane classe 2001 sarebbe originario di Castelfranco Veneto, ma vivrebbe a La Miranda, una località nei ...

