Valanga in Valtournenche: muore uno sciatore di 27anni (Di martedì 14 marzo 2023) Una Valanga in Valtournenche, Val d'Aosta, ha causato la morte di uno sciatore, che stava sciando a quota 2500 metri. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino valdostano. All'arrivo dei soccorritori ... Leggi su globalist (Di martedì 14 marzo 2023) Unain, Val d'Aosta, ha causato la morte di uno, che stava sciando a quota 2500 metri. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino valdostano. All'arrivo dei soccorritori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Valle d’Aosta, incidente a quota 2500 metri: uno sciatore è morto a seguito del distacco di una valanga che lo ha t… - AnsaValledAosta : Travolto da una valanga a Valtournenche, morto uno sciatore. Estratto dai compagni, è apparso subito in condizioni… - globalistIT : - fisco24_info : Travolto da valanga in Valle D'Aosta, morto sciatore: (Adnkronos) - Il distacco nella conca di Cheneil, nel comune… - rep_torino : Valanga in Valtournenche, sciatore estratto dalla neve dai compagni, ma è morto [di Cristina Palazzo] [aggiornament… -