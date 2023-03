Usa, richiesta record del Pentagono per la ricerca militare (Di martedì 14 marzo 2023) Nella giornata di ieri il Pentagono ha definito il più grande budget della sua storia destinato all'innovazione e alla modernizzazione delle tecnologie militari, richiedendo al Congresso degli Stati Uniti di stanziare la cifra record di 145 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2024. Lo scopo è poter finanziare programmi volti a sviluppare le tecnologie definite “critiche”, rafforzando al contempo le partnership con l'industria. Il Dipartimento della Difesa sta anche sollecitando all’industria e ai reparti militari stessi nuove idee per definire gli ambiti di sperimentazione, comprendendo negli ambiti di innovazione anche la gestione della riduzione dei rischi della catena di approvvigionamento, considerata una delle vulnerabilità critiche da dover affrontare in cinque settori industriali di base: microelettronica, fusione e forgiatura, costruzione di ... Leggi su panorama (Di martedì 14 marzo 2023) Nella giornata di ieri ilha definito il più grande budget della sua storia destinato all'innovazione e alla modernizzazione delle tecnologie militari, richiedendo al Congresso degli Stati Uniti di stanziare la cifradi 145 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2024. Lo scopo è poter finanziare programmi volti a sviluppare le tecnologie definite “critiche”, rafforzando al contempo le partnership con l'industria. Il Dipartimento della Difesa sta anche sollecitando all’industria e ai reparti militari stessi nuove idee per definire gli ambiti di sperimentazione, comprendendo negli ambiti di innovazione anche la gestione della riduzione dei rischi della catena di approvvigionamento, considerata una delle vulnerabilità critiche da dover affrontare in cinque settori industriali di base: microelettronica, fusione e forgiatura, costruzione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giovann39862505 : RT @F1N1no: @Massimi23329954 che usa tutti i mezzi di pressione a disposizione. Fa chiedere alla Uefa i nuovi documenti (I più inutili dell… - F1N1no : @Massimi23329954 che usa tutti i mezzi di pressione a disposizione. Fa chiedere alla Uefa i nuovi documenti (I più… - grillocogitandi : @Gabrys1570 @Marco_dreams Gli USA non hanno invaso stati sovrani annettendosi territori . Le guerre in cui sono sta… - Mensajero2011 : @_Brick_Block_ Ci si può ridere sopra, si può pensare che sia una scusa non richiesta, ma che la Russia. anche con… - RenatoSouvarine : @angelo_falanga Putin, 2001/2002, aveva fatto richiesta di adesione a #UE. Non nell'#ASEAN. Nella #UE. E poi nella… -