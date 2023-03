Urtano l’auto delle Poste | madre e figlia nella scarpata

(Di martedì 14 marzo 2023) Sant’Omobono Terme. L’incidente a mezzogiorno lunedì 13 marzo a Mazzoleni, la vettura con le due donne è scivolata per due metri: ferite, non sono gravi.

Canone Rai e superbollo, la Lega spinge per'abolizione Da ... sotto accusa per episodi chela sensibilità di una fetta ...... sotto accusa per episodi chela sensibilità di una fetta ...'arrivo del presidente della Repubblica all'insaputa dei ...show o spottoni non pagati) e altri casi che riguardano, gioielli, ...È infatti caratterizzato da un cavalcavia da dove le...da dove lescendono a forte velocità e non di radocontro ...'alta velocità viene inoltre "incoraggiata" dal fatto che la strada ...