Uomini e Donne | slitta la messa in onda della scelta di Federico Nicotera | la nuova data

La scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne è avvenuta lo scorso 7 marzo 2023 e non è stata di certo una sorpresa per chi ha seguito dall'inizio il percorso del tronista romano, che fin dall'inizio è parso propendere per la bionda Carola Carpanelli. Tuttavia, come accade sempre a Uomini e Donne, la registrazione delle puntate avviene diversi giorni prima della messa in onda su Canale 5. Stando così le cose, quando vedremo in onda la scelta di Federico Nicotera? Ebbene avremmo dovuto vederla oggi pomeriggio, lunedì 14 marzo 2023, ma purtroppo a causa di un montaggio diverso dal solito, fatto per permettere a Maria De Filippi di non ...

