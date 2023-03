Uomini e Donne, Paola Ruocco: la stoccata a Gemma Galgani e la replica per Gianni Sperti (Di martedì 14 marzo 2023) Paola Ruocco, dama del Trono Over di Uomini e Donne, è stata intervistata dal magazine ufficiale del programma, dove ha svelato i suoi pensieri sui cavalieri del parterre e anche su due icone del programma, Gianni Sperti e Gemma Galgani. Oltre ad aver espresso la sua opinione sul suo percorso e sulle delusioni che ha incontrato nella sua ricerca dell’anima gemella, la dama ha fatto dei commenti un po’ provocatori. Uomini e Donne, Paola Ruocco ci va giù pesante con Gemma e Gianni Paola ha affrontato le provocazioni di Gianni Sperti, che spesso la definisce “Crudelia De Mon”, un soprannome in cui lei ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 14 marzo 2023), dama del Trono Over di, è stata intervistata dal magazine ufficiale del programma, dove ha svelato i suoi pensieri sui cavalieri del parterre e anche su due icone del programma,. Oltre ad aver espresso la sua opinione sul suo percorso e sulle delusioni che ha incontrato nella sua ricerca dell’anima gemella, la dama ha fatto dei commenti un po’ provocatori.ci va giù pesante conha affrontato le provocazioni di, che spesso la definisce “Crudelia De Mon”, un soprannome in cui lei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Le femministe spesso rappresentano la Vergine in modo blasfemo. Ma è grazie a Lei se le donne non sono più consider… - MinisteroDifesa : 'Nell'anniversario del suo Pontificato, auguri al Santo Padre #PapaFrancesco da donne e uomini della #Difesa. Dieci… - ultimora_pol : Beppe #Sala: “Nostro malgrado, non possono più essere registrati gli atti di nascita di figli nati da due uomini ch… - miss_emily_love : @MarcoLonga4 'voi ragazze' lo dici alle amiche tue, io guardo le foto in palestra di uomini, donne, gatti e cani e… - oreeade : @sapphigal donne (so che è cmq colpa di un’educazione patriarcale quindi si rimanda sempre agli u) che di uomini -