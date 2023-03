Uomini e Donne, nuovo stop alle registrazioni: ecco quando si torna a girare (Di martedì 14 marzo 2023) Da poco più di una settimana, Uomini e Donne ha fatto ritorno in onda su Canale 5 in concomitanza con le nuove registrazioni. Ciononostante, il dating show della rete ammiraglia di Mediaset sarebbe entrato nuovamente in pausa con le riprese, sospese per questa settimana. Lunedì 6 e martedì 7 marzo si sono tenute le registrazioni di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime riprese, lo studio del dating show di Canale 5 ha assistito a uno degli avvenimenti più attesi dal pubblico che segue la trasmissione: la scelta di Federico Nicotera. Il tronista romano, che da mesi ha proseguito una conoscenza tra Alice Barisciani e Carola Carpanelli, ha fatto il nome della sua prediletta. Uomini e Donne anticipazioni registrazioni – VelvetMagIl 25enne ... Leggi su velvetmag (Di martedì 14 marzo 2023) Da poco più di una settimana,ha fatto ritorno in onda su Canale 5 in concomitanza con le nuove. Ciononostante, il dating show della rete ammiraglia di Mediaset sarebbe entrato nuovamente in pausa con le riprese, sospese per questa settimana. Lunedì 6 e martedì 7 marzo si sono tenute ledi. Nel corso delle ultime riprese, lo studio del dating show di Canale 5 ha assistito a uno degli avvenimenti più attesi dal pubblico che segue la trasmissione: la scelta di Federico Nicotera. Il tronista romano, che da mesi ha proseguito una conoscenza tra Alice Barisciani e Carola Carpanelli, ha fatto il nome della sua prediletta.anticipazioni– VelvetMagIl 25enne ...

