Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 14/03/23 (Di martedì 14 marzo 2023) Maaaaamma mia quanto è stato palese il modo in cui nella puntata di oggi di Uomini e Donne abbiano iniziato a tessere la tela dove insaccare la bella Desdemona, eh! Quando Queen Mary dà parola, a caso e (apparentemente) senza motivo, ad Armando Incarnato per insinuare dubbi su qualcuno, è lì e proprio lì che si può già iniziare a sentire lo scricchiolio della botola, ed infatti SPOILER ALERT, già nella puntata di domani dovremmo vedere arrivare casualmente una pioggia di segnalazioni sulla dama che poi la porteranno a prendere una decisione definitiva sulla permanenza nel programma. E se considerate che la puntata vista oggi è stata registrata lunedì scorso, e quella che vedremo a partire da domani è stata registrata martedì, quindi 24 ore dopo, mi sembra palese che il ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 marzo 2023) Maaaaamma mia quanto è stato palese il modo in cui nelladi oggi diabbiano iniziato a tessere la tela dove insaccare la bella Desdemona, eh! Quando Queen Mary dà parola, a caso e (apparentemente) senza motivo, ad Armando Incarnato per insinuare dubbi su qualcuno, è lì e proprio lì che si può già iniziare a sentire lo scricchiolio della botola, ed infatti SPOILER ALERT, già nelladi domani dovremmo vedere arrivare casualmente una pioggia di segnalazionidama che poi la porteranno a prendere una decisione definitivapermanenza nel programma. E se considerate che lavista oggi è stata registrata lunedì scorso, e quella che vedremo a partire da domani è stata registrata martedì, quindi 24 ore dopo, mi sembra palese che il ...

