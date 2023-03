Uomini e Donne: "Li pagano per stare in trasmissione", Aurora sbugiardata da Gianni e Armando (Di martedì 14 marzo 2023) Uomini e Donne, Aurora Tropea sbugiardata da Gianni Sperti, Tina Cipollari e soprattutto Armando Incarnato Aurora torna dopo due anni in trasmissione. Il suo precedente percorso è stato caratterizzato da tantissimi alti e bassi, forse più bassi che alti. La dama ha persino intrapreso un'azione legale contro il cavaliere che sosteneva che aveva ricevuto dei filmati hard. Un percorso burrascoso, ma dopo due anni ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco e cercare l'amore. Lontana dagli studi, ha raccontato che ha perso una zia ed ha scoperto di avere avuto un tumore preso giusto in tempo. Un episodio che l'ha scossa tantissimo, ma l'ha anche resa consapevole del fatto che la vita ha deciso di dargli una seconda opportunità. Torna in ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 14 marzo 2023)TropeadaSperti, Tina Cipollari e soprattuttoIncarnatotorna dopo due anni in. Il suo precedente percorso è stato caratterizzato da tantissimi alti e bassi, forse più bassi che alti. La dama ha persino intrapreso un'azione legale contro il cavaliere che sosteneva che aveva ricevuto dei filmati hard. Un percorso burrascoso, ma dopo due anni ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco e cercare l'amore. Lontana dagli studi, ha raccontato che ha perso una zia ed ha scoperto di avere avuto un tumore preso giusto in tempo. Un episodio che l'ha scossa tantissimo, ma l'ha anche resa consapevole del fatto che la vita ha deciso di dargli una seconda opportunità. Torna in ...

