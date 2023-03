Uomini e donne, le frecciatine di una dama uscita dal trono over (Di martedì 14 marzo 2023) Paola Ruocco, una delle dame del programma televisivo di incontri “Uomini e donne“, si è esposta in una nuova intervista sul Magazine del programma, parlando non solo dei cavalieri che ha incontrato, ma anche di Gianni Sperti e Gemma Galgani. Sebbene Paola si diverta nello studio del programma, dove può essere se stessa, la sua esperienza non è stata positiva dal punto di vista dell’amore, nonostante le tante videochiamate fatte da uno dei cavalieri, Antonio. Uomini e donne, le parole di Paola Ruocco Secondo Paola, tutti i cavalieri seguono lo stesso modus operandi, facendo finta di essere alla ricerca del vero amore ma poi cambiando quando si vedono in televisione. Ha anche fatto una stoccata a Gemma Galgani, dicendo che la sua reazione al ballo con Silvio, un altro cavaliere del programma, conferma che “le trema la ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 14 marzo 2023) Paola Ruocco, una delle dame del programma televisivo di incontri ““, si è esposta in una nuova intervista sul Magazine del programma, parlando non solo dei cavalieri che ha incontrato, ma anche di Gianni Sperti e Gemma Galgani. Sebbene Paola si diverta nello studio del programma, dove può essere se stessa, la sua esperienza non è stata positiva dal punto di vista dell’amore, nonostante le tante videochiamate fatte da uno dei cavalieri, Antonio., le parole di Paola Ruocco Secondo Paola, tutti i cavalieri seguono lo stesso modus operandi, facendo finta di essere alla ricerca del vero amore ma poi cambiando quando si vedono in televisione. Ha anche fatto una stoccata a Gemma Galgani, dicendo che la sua reazione al ballo con Silvio, un altro cavaliere del programma, conferma che “le trema la ...

