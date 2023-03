Uomini e Donne, Ivan Di Stefano e la verità su Tina Cipollari: "Non mi ha rifiutato" (Di martedì 14 marzo 2023) Tina Cipollari ha chiuso definitivamente con Ivan Di Stefano? Ecco le parole del suo corteggiatore svizzero È già capitato in passato che Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne, dopo aver annunciato la sua separazione con l’ex marito Kikò Nalli, abbia fatto scendere in trasmissione alcuni corteggiatori. Ovviamente tutto è stato preso con estrema ironia da parte della neo divorziata che, una volta firmate le carte della separazione, si è concentrata esclusivamente sui suoi tre figli. Solamente dopo ha aperto le porte del suo cuore a un altro uomo, ma anche in questo caso la reazione non è riuscita a durare. Tina ha annunciato nuovamente di essere single e per scherzo Maria De Filippi le chiede se qualche uomo del parterre ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 14 marzo 2023)ha chiuso definitivamente conDi? Ecco le parole del suo corteggiatore svizzero È già capitato in passato che, l’opinionista di, dopo aver annunciato la sua separazione con l’ex marito Kikò Nalli, abbia fatto scendere in trasmissione alcuni corteggiatori. Ovviamente tutto è stato preso con estrema ironia da parte della neo divorziata che, una volta firmate le carte della separazione, si è concentrata esclusivamente sui suoi tre figli. Solamente dopo ha aperto le porte del suo cuore a un altro uomo, ma anche in questo caso la reazione non è riuscita a durare.ha annunciato nuovamente di essere single e per scherzo Maria De Filippi le chiede se qualche uomo del parterre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Le femministe spesso rappresentano la Vergine in modo blasfemo. Ma è grazie a Lei se le donne non sono più consider… - MinisteroDifesa : 'Nell'anniversario del suo Pontificato, auguri al Santo Padre #PapaFrancesco da donne e uomini della #Difesa. Dieci… - ultimora_pol : Beppe #Sala: “Nostro malgrado, non possono più essere registrati gli atti di nascita di figli nati da due uomini ch… - piemarcy : RT @LaVeritaWeb: Le femministe spesso rappresentano la Vergine in modo blasfemo. Ma è grazie a Lei se le donne non sono più considerate bot… - vale_enne : UOMINI&DONNE CHE NON FA DIFFERENZE TRA I SOGGETTI PRESENTI NEL PARTERRE #uominiedonne -