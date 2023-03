Uomini e Donne: Chi È Paola Ruocco, La Dama Del Trono Over! (Di martedì 14 marzo 2023) Uomini e Donne: Paola Ruocco fa parte del parterre del Trono Over e spesso si parla di lei e delle sue frequentazioni. Ma ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo conto… A Uomini e Donne, Paola Ruocco è una delle dame più chiacchierate e spesso al centro dell’attenzione. Recentemente è stata protagonista di una discussione che ha coinvolto anche Gemma, per aver invitato a ballare il suo pretendente Silvio che poi ha rifiutato. Sulla Dama e sulla sua vita, però, ci sono anche tante altre cose da sapere. Uomini e Donne: tutto su Paola Ruocco! Paola Ruocco è una delle dame più spesso al centro dell’attenzione a ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 14 marzo 2023)fa parte del parterre delOver e spesso si parla di lei e delle sue frequentazioni. Ma ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo conto… Aè una delle dame più chiacchierate e spesso al centro dell’attenzione. Recentemente è stata protagonista di una discussione che ha coinvolto anche Gemma, per aver invitato a ballare il suo pretendente Silvio che poi ha rifiutato. Sullae sulla sua vita, però, ci sono anche tante altre cose da sapere.: tutto suè una delle dame più spesso al centro dell’attenzione a ...

