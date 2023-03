Uomini e Donne, anticipazioni 14 marzo 2023: ultime news su Nicole e Roberta, Gianni contro Aurora oggi (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo aver visto al centro dello studio la tronista Lavinia ancora indecisa tra Alessio Corvino, con il quale ha fatto una bellissima esterna a Roma, e Alessio Campoli, tra non poche discussioni, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Stando alle anticipazioni oggi andrà in onda l’ultima parte della puntata registrata il 6 marzo e una delle protagoniste sarà, ancora una volta, Roberta Di Padua, dama del trono Over che è lì alla ricerca dell’amore. Ecco tutte le anticipazioni. View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) Il trono di Nicole a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo aver visto al centro dello studio la tronista Lavinia ancora indecisa tra Alessio Corvino, con il quale ha fatto una bellissima esterna a Roma, e Alessio Campoli, tra non poche discussioni,torna, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Stando alleandrà in onda l’ultima parte della puntata registrata il 6e una delle protagoniste sarà, ancora una volta,Di Padua, dama del trono Over che è lì alla ricerca dell’amore. Ecco tutte le. View this post on Instagram A post shared by(@) Il trono dia ...

