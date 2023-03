Uomini e Donne 14 marzo 2023, trono over nel caos: nuove gravi segnalazioni (Di martedì 14 marzo 2023) Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi pomeriggio, martedì 14 marzo 2023, protagonista sarà ancora una volta il trono over e in particolare una delle protagoniste di questi ultimi mesi. Stiamo parlando di Desdemona Balzano, che dovrà rispondere di un’accusa shock: quella di aver preso tutti in giro, ovvero la redazione, gli autori e la stessa Maria De Filippi, dichiarando di essere single, condizione sine qua non per partecipare al programma. Sotto il peso delle segnalazioni arrivate, Desdemona sarà sommersa di critiche feroci – anche da parte degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari – e mandata via dal programma. Uomini e Donne, anticipazioni 14 marzo 2023: accuse shock a una ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 14 marzo 2023) Nella puntata diche andrà in onda oggi pomeriggio, martedì 14, protagonista sarà ancora una volta ile in particolare una delle protagoniste di questi ultimi mesi. Stiamo parlando di Desdemona Balzano, che dovrà rispondere di un’accusa shock: quella di aver preso tutti in giro, ovvero la redazione, gli autori e la stessa Maria De Filippi, dichiarando di essere single, condizione sine qua non per partecipare al programma. Sotto il peso dellearrivate, Desdemona sarà sommersa di critiche feroci – anche da parte degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari – e mandata via dal programma., anticipazioni 14: accuse shock a una ...

