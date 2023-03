Uno spruzzino per fermare l' erezione | proprio quello | imbarazzo totale per Gabriel Garko

(Di martedì 14 marzo 2023) Grandea Belve. Protagonista della puntata di martedì 14 marzo su Rai 2,. L'attore ha raccontato un episodio che è arrivato a far arrossire pure Francesca Fagnani. Il riferimento è a quando lavorò al film Senso '45, pellicola del 2002 diretta da Tinto Brass, regista maestro dell'eros. In quella scena una sua collega doveva fingere di praticargli un rapporto orale. "C'era questa scena in cui io ero a pancia in su e c'era questa ragazza che doveva simulare un atto orale – ha spiegato -. Il problema è stato che quando Tinto ha dato il via all'azione, lei mi girava attorno (nelle zone intime), però, gira e rigira a un certo punto la reazione c'è stata (l', ndr). E mi ricordo che Tinto disse: 'Stop, portate lo'. Io dissi: 'Che ca**o è sto ...

ospite, , a . L'attore,dei sex symbol della tv italiana, siederà dalle 21.20 sullo 'scomodo' sgabello di Rai2 per ... E mi ricordo che Tinto disse: 'Stop, portate lo'. Io dissi: 'Che ca**o ...... ha raccontato un fatto alquanto curioso e imbarazzante che gli è capitato sudei set ... E mi ricordo che Tinto disse: 'Stop, portate lo'. Io dissi: 'Che ca**o è sto' Ed è ...

Gabriel Garko Senso 45 Belve il retroscena hot su Tinto Brass Tag24

Gabriel Garko ospite, stasera in tv, a Belve. L'attore, uno dei sex symbol della tv italiana, siederà dalle 21.20 sullo "scomodo" sgabello di Rai2 per rispondere alle ...Gabriel Garko protagonista di un’intervista serrata a Belve, programma di Rai Due condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Il divo torinese, come si evince dalle anticipazioni emerse dalla chiacc ...