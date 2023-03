Uno spiritello dal cuore di pietra. Pietro Cascella inedito – le opere dagli esordi a Roma (1939 – 1961)

Leggi su funweek

(Di martedì 14 marzo 2023) L’esposizione inaugurata presso Casino dei Principi di Villa Torlonia a(01/12/2022-19/03/2023) acura del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di, dimostragià dal titolo una palese chiarezza d’intenti. La mostra monografica è infatti dedicata a uno dei piùrappresentativi scultori italiani del XX secolo, familiare all’immaginario nazionale per la presenza di diversi monumenti in spazi pubblici (basti pensare al Monumento a Mazzini a Milano o alla Nave di Pescara), ma anche a livello internazionale grazie al celeberrimo Monumento alle vittime di Auschwitz. Tuttavia il periodo indagato è quello sicuramente meno noto della formazione, avvalendosi di un notevole numero diinedite provenienti dalla collezione familiare, dal Museo Civico Basilio ...