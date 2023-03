Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaLombardia : Unitalsi: casa famiglia dedicata a Frizzi apre il 24/3 a Milano. 'Una carezza ai bimbi malati nel nome di Fabrizio'… - ginugiola : RT @ZicaEliana: Venerdì 24 Marzo alle ore 12:30 verrà inaugurata'CASA FABRIZIO FRIZZI',la nuova struttura del Progetto dei Piccoli realizza… - mariadotti2 : RT @ZicaEliana: Venerdì 24 Marzo alle ore 12:30 verrà inaugurata'CASA FABRIZIO FRIZZI',la nuova struttura del Progetto dei Piccoli realizza… - Rebecca84114536 : RT @ZicaEliana: Venerdì 24 Marzo alle ore 12:30 verrà inaugurata'CASA FABRIZIO FRIZZI',la nuova struttura del Progetto dei Piccoli realizza… - SignorAldo : RT @ZicaEliana: Venerdì 24 Marzo alle ore 12:30 verrà inaugurata'CASA FABRIZIO FRIZZI',la nuova struttura del Progetto dei Piccoli realizza… -

"Le famiglie accanto ai bimbi nel momento della malattia: una carezza possibile nel nome di Fabrizio Frizzi". Così l'annuncia l'inaugurazione del 'Progetto dei Piccoli -di Accoglienza Fabrizio Frizzi', realizzata a Milano in via Giovanni Amadeo 90, a pochi passi dal Santuario della Madonna dell'Ortica,......carezza possibile nel nome di Fabrizio Frizzi e grazie all'. L'ispirazione avuta da Vittore De Carli, si legge in una nota, e l'impegno che ha unito tutti verso la realizzazione della......2 maschile di Beach Volley, con parte del ricavato devoluto alla sezione fanese di. Ad aggiudicarsi il torneo e a portarsi ai premi offerti da Drinky Cup, Birrificio del Catria, ...

Unitalsi, Casa Frizzi sarà inaugurata il 24 marzo Diocesi di MIlano

"Le famiglie accanto ai bimbi nel momento della malattia: una carezza possibile nel nome di Fabrizio Frizzi". (ANSA) ...Le famiglie, accanto ai bimbi nel momento della malattia: una presenza, una carezza possibile nel nome di Fabrizio Frizzi e grazie all'Unitalsi. L'ispirazione avuta da Vittore De Carli, si legge in un ...