Un'altra impresa polare dell'uomo che sfida il gelo (Di martedì 14 marzo 2023) Ultramaratona. Paolo Bosco, di Fara Gera d'Adda, ha concluso 5° i 510 km della 6633 Arctic Ultra, resistendo a -44°: «Solo una slitta con l'essenziale».

