“Una storia fantastica” trionfa al Carnevale di Viareggio (Di martedì 14 marzo 2023) Un paio di settimane fa ci siamo collegati con Viareggio dove Massimo Domenici aveva presentato la sua canzone “Una storia fantastica”, che gli era stata commissionata da Jacopo Allegrucci, ideatore dell’omonimo carro mascherato. Nel collegamento c’era anche Daniele Biagini, in gara pure lui con “La perla del tirreno”. Pur essendo in competizione nel concorso come miglior canzone del Carnevale di Viareggio 2023, i due sono amici. In quella occasione, ho chiesto loro di collegarmi nuovamente perché avrei trasmesso la canzone che avrebbe vinto, tra tutte quelle presentate, però con un video dove dovevano esserci immagini di tutti i carri del Carnevale. Com’è andata? Che “Una storia fantastica” di Massimo Domenici e il carro omonimo di Jacopo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Un paio di settimane fa ci siamo collegati condove Massimo Domenici aveva presentato la sua canzone “Una”, che gli era stata commissionata da Jacopo Allegrucci, ideatore dell’omonimo carro mascherato. Nel collegamento c’era anche Daniele Biagini, in gara pure lui con “La perla del tirreno”. Pur essendo in competizione nel concorso come miglior canzone deldi2023, i due sono amici. In quella occasione, ho chiesto loro di collegarmi nuovamente perché avrei trasmesso la canzone che avrebbe vinto, tra tutte quelle presentate, però con un video dove dovevano esserci immagini di tutti i carri del. Com’è andata? Che “Una” di Massimo Domenici e il carro omonimo di Jacopo ...

