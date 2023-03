"Una regia internazionale". Foti, bomba-migranti sull'Italia (Di martedì 14 marzo 2023) “Il numero eccessivo di partenze attesta che quanto detto dal ministro Crosetto ha pieno fondamento. Vi è regia internazionale dietro le stesse. Occorre che l'Europa batta un colpo velocemente", le parole di Tommaso Foti, Fratelli d'Italia.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) “Il numero eccessivo di partenze attesta che quanto detto dal ministro Crosetto ha pieno fondamento. Vi èdietro le stesse. Occorre che l'Europa batta un colpo velocemente", le parole di Tommaso, Fratelli d'.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brunomarzani : RT @ROSANNAmattiuc1: Anto ogni volta che va a farsi la doccia la regia diventa una TAC. Come dargli torto è una dea. #donnalisi - Anna88646830 : @GossipparaGF @drojette La regia sul culo di Antonella pensa te qndo e scemo l'autore ??va assicurato e tutelato il… - ROSANNAmattiuc1 : Anto ogni volta che va a farsi la doccia la regia diventa una TAC. Come dargli torto è una dea. #donnalisi - BBorgnsi : no adesso la doccia di Antonella anche no!!! li fanno vestire casti coprendo tatuaggi e poi la regia si ferma su u… - Fo89838734 : @GCarrotto_ @Gfviperella Voi vedete una regia a parte sennò non si spiega sta cosa! -