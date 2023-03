Una Milano senza italiani (Di martedì 14 marzo 2023) Giorni caldissimi per il calcio italiano! 14/03/2023 alle 13:25 TEC Per la prima volta nei suoi 115 anni di storia, la squadra italiana ha presentato un undici di calciatori non nati in Italia In formazione c’erano quattro francesi (Maignan, Kalulu, Theo e Giroud), un tedesco (Thiaw), un inglese (Tomori), un bosniaco (Krunic), un algerino (Bennacer), un belga (Saelemaekers), un portoghese ( Leao ) e lo spagnolo Brahiml Per la prima volta nei suoi 115 anni di storia, il AC Milan formata da undici giocatori non nati in Italia. Era nella partita di domenica scorsa contro il salernitanache si è conclusa con un pareggio all’una. Stefano Pioli È stato l’allenatore che ha segnato la storia dell’ente lombardo. L’undici titolare del Milan era composto da quattro francesi (Maignan, Kalulu, Theo Hernandez e Giroud), un tedesco (Thiaw), un inglese ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 marzo 2023) Giorni caldissimi per il calcio italiano! 14/03/2023 alle 13:25 TEC Per la prima volta nei suoi 115 anni di storia, la squadra italiana ha presentato un undici di calciatori non nati in Italia In formazione c’erano quattro francesi (Maignan, Kalulu, Theo e Giroud), un tedesco (Thiaw), un inglese (Tomori), un bosniaco (Krunic), un algerino (Bennacer), un belga (Saelemaekers), un portoghese ( Leao ) e lo spagnolo Brahiml Per la prima volta nei suoi 115 anni di storia, il AC Milan formata da undici giocatori non nati in Italia. Era nella partita di domenica scorsa contro il salernitanache si è conclusa con un pareggio all’una. Stefano Pioli È stato l’allenatore che ha segnato la storia dell’ente lombardo. L’undici titolare del Milan era composto da quattro francesi (Maignan, Kalulu, Theo Hernandez e Giroud), un tedesco (Thiaw), un inglese ...

