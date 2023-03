"Una mano dietro agli sbarchi": la denuncia di Guido Crosetto (Di martedì 14 marzo 2023) Il ministro della Difesa Guido Crosetto accusa la compagnia Wagner per il boom degli arrivi di migranti in Italia. Anche per il ministro degli Esteri Antonio Tajani la strategia dei mercenari russi spingerebbe tanti a lasciare le zone controllate dal gruppo militare. Nel nostro Paese sono 20.017 le persone sbarcate quest'anno, più del triplo di quelle giunte nello stesso periodo del 2022. Ieri vertice a Palazzo Chigi in vista del Consiglio Ue che affronterà il tema migranti. "La mia coscienza è a posto" ha detto la premier Giorgia Meloni in riferimento al naufragio di Cutro e alle accuse arrivate da dem e compagni. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Il ministro della Difesaaccusa la compagnia Wagner per il boom degli arrivi di migranti in Italia. Anche per il ministro degli Esteri Antonio Tajani la strategia dei mercenari russi spingerebbe tanti a lasciare le zone controllate dal gruppo militare. Nel nostro Paese sono 20.017 le persone sbarcate quest'anno, più del triplo di quelle giunte nello stesso periodo del 2022. Ieri vertice a Palazzo Chigi in vista del Consiglio Ue che affronterà il tema migranti. "La mia coscienza è a posto" ha detto la premier Giorgia Meloni in riferimento al naufragio di Cutro e alle accuse arrivate da dem e compagni.

