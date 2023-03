Una Libera università contro Putin - il podcast di Marcella Cocchi (Di martedì 14 marzo 2023) 'Un altro giorno' è un mini approfondimento quotidiano di attualità, dal lunedì al venerdì, della giornalista di QN, Marcella Cocchi, in collaborazione con le redazioni de il Resto del Carlino, La Nazione e il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) 'Un altro giorno' è un mini approfondimento quotidiano di attualità, dal lunedì al venerdì, della giornalista di QN,, in collaborazione con le redazioni de il Resto del Carlino, La Nazione e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «La Russia è la minaccia più diretta alla sicurezza europea. Non dobbiamo stancarci. Dopotutto, gli ucraini non son… - rubio_chef : Non pensarti libera, pensati palestinese per una volta #InternationalWomensDay ??????? - brandobenifei : Quello contro @DomaniGiornale è un attacco contro la libertà di informazione. Per una denuncia del Sottosegretario… - AnnigioGiovanni : @Marcell78225090 A chi non è capitato, passeggiando su una spiaggia libera, di vedere questi rifiuti in mezzo a que… - Duck71961081 : RT @IlPrimatoN: Così i proprietari vengono costretti a ristrutturare le abitazioni. Quella approvata dal Parlamento europeo è una batosta i… -