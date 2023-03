Una 12enne trovata morta in un bosco, il giallo di Luise in Germania: sospetti su due coetanee (Di martedì 14 marzo 2023) Due ragazze di 12 e 13 anni sono sospettate per l’omicidio di una dodicenne a Freudenberg, vicino a Coblenza, in Germania. Il corpo di Luise, la giovane scomparsa sabato scorso, era stato ritrovato in un bosco a pochi chilometri di distanza dal percorso che la bambina avrebbe dovuto fare per tornare a casa dopo essere stata da un’amica. Vista la delicatezza della situazione, le autorità hanno fornito poche informazioni. Un portavoce della procura tedesca, però, ha sottolineato che «le indagini svolte finora confermano il sospetto che la ragazza sia stata vittima di un omicidio». Secondo Die Welt, inoltre, pare che non ci siano indicazioni di un reato sessuale. Il quotidiano tedesco riporta che sono attesi per oggi i risultati dell’autopsia, che potrebbero offrire nuove preziose informazioni sulla dinamica dell’omicidio. Il corpo di ... Leggi su open.online (Di martedì 14 marzo 2023) Due ragazze di 12 e 13 anni sono sospettate per l’omicidio di una dodicenne a Freudenberg, vicino a Coblenza, in. Il corpo di, la giovane scomparsa sabato scorso, era stato ritrovato in una pochi chilometri di distanza dal percorso che la bambina avrebbe dovuto fare per tornare a casa dopo essere stata da un’amica. Vista la delicatezza della situazione, le autorità hanno fornito poche informazioni. Un portavoce della procura tedesca, però, ha sottolineato che «le indagini svolte finora confermano il sospetto che la ragazza sia stata vittima di un omicidio». Secondo Die Welt, inoltre, pare che non ci siano indicazioni di un reato sessuale. Il quotidiano tedesco riporta che sono attesi per oggi i risultati dell’autopsia, che potrebbero offrire nuove preziose informazioni sulla dinamica dell’omicidio. Il corpo di ...

