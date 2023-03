UN POSTO AL SOLE TRAME 20-24 MARZO 2023: BICE METTE LA PULCE NELL’ORECCHIO A MARINELLA (Di martedì 14 marzo 2023) Un POSTO al SOLE, anticipazioni e TRAME dal 20 al 24 MARZO 2023, della soap partenopea in onda su Rai3, dal lunedì al venerdì, alle ore 20:50 circa. EPISODIO DEL 20 MARZO 2023 Silvia (Luisa Amatucci) è ancora alle prese con la crisi economica del Caffè Vulcano, alla disperata ricerca di più soluzioni per uscirne al più presto. Intanto Alberto (Maurizio Aiello) si ritrova sempre più vicino all’architetta che dovrà occuparsi della ristrutturazione dello studio. Si presenta invece da parte di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) la proposta per Marina (Nina Soldano) di andare al Circolo, e distrarsi così dalle continue intromissioni di Lara (Chiara Conti) nel loro rapporto. Nel frattempo BICE (Lara Sansone) METTE la ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 14 marzo 2023) Unal, anticipazioni edal 20 al 24, della soap partenopea in onda su Rai3, dal lunedì al venerdì, alle ore 20:50 circa. EPISODIO DEL 20Silvia (Luisa Amatucci) è ancora alle prese con la crisi economica del Caffè Vulcano, alla disperata ricerca di più soluzioni per uscirne al più presto. Intanto Alberto (Maurizio Aiello) si ritrova sempre più vicino all’architetta che dovrà occuparsi della ristrutturazione dello studio. Si presenta invece da parte di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) la proposta per Marina (Nina Soldano) di andare al Circolo, e distrarsi così dalle continue intromissioni di Lara (Chiara Conti) nel loro rapporto. Nel frattempo(Lara Sansone)la ...

