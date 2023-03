"Un libro in due minuti" - Che ansia le scelte! Ma l'indecisione è anche un'opportunità… (Di martedì 14 marzo 2023) Ogni scelta comporta una rinuncia. Ogni bivio ci mette davanti all'incertezza e non tutti di fronte a quel baratro che inevitabilmente si apre sul futuro reagiscono allo stesso modo. Sara Garofalo, ricercatrice all'Università di Bologna si occupa di neuroscienze cognitive e psicometria ha scritto Per il Saggiatore Bivio game. Un libro originale perché che indaga quanto l'incertezza condizioni le nostre vite e in che modo l'equilibrio tra l'esitazione e la scelta racconta la nostra personalità. Ogni vita è frutto di strade che si biforcano, di decisioni prese e tante possibilità perdute. Ma l'incertezza è anche uno strumento per conoscere davvero chi siamo e che ci permette di scoprire aspetti del nostro carattere che non conoscevamo. Un libro gioco che mette alla prova il livello di indecisione nella nostra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Ogni scelta comporta una rinuncia. Ogni bivio ci mette davanti all'incertezza e non tutti di fronte a quel baratro che inevitabilmente si apre sul futuro reagiscono allo stesso modo. Sara Garofalo, ricercatrice all'Università di Bologna si occupa di neuroscienze cognitive e psicometria ha scritto Per il Saggiatore Bivio game. Unoriginale perché che indaga quanto l'incertezza condizioni le nostre vite e in che modo l'equilibrio tra l'esitazione e la scelta racconta la nostra personalità. Ogni vita è frutto di strade che si biforcano, di decisioni prese e tante possibilità perdute. Ma l'incertezza èuno strumento per conoscere davvero chi siamo e che ci permette di scoprire aspetti del nostro carattere che non conoscevamo. Ungioco che mette alla prova il livello dinella nostra ...

