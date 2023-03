Un gol per tempo: il Milan elimina l'Atletico e vola alle Final Four di Nyon (Di martedì 14 marzo 2023) Il Milan di Ignazio Abate batte 2 - 0 l'Atletico Madrid dell'ex rossonero Fernando Torres e vola alle Final Four di Youth League (Nyon, 21 - 24 aprile), dove troverà la vincente di Az Alkmaar - Real ... Leggi su gazzetta (Di martedì 14 marzo 2023) Ildi Ignazio Abate batte 2 - 0 l'Madrid dell'ex rossonero Fernando Torres edi Youth League (, 21 - 24 aprile), dove troverà la vincente di Az Alkmaar - Real ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Il calcio in italia è solo un affare: per i giornali (che per vendere copie sono disposti a tutto, anche a negare l… - sscnapoli : ?? E l’???????????? per il miglior gol va a… ?? #ForzaNapoliSempre #TuttoPerLei - pisto_gol : La #Juventus ha il più alto monte ingaggi della #Seriea ( 158mln€, il doppio del #Napoli) e la rosa + costosa - 444… - anto6133152272 : RT @2pesi_2misure: Questo chiude la questione. Gol regolare di #Rabiot. Per dire il contrario bisogna essere in malafede e/o non capire, gu… - fvk_cl : vogliono parlare della stagione 2014/15 con lisa lucchetta 08 che di calcio non ne capisce nulla e con alice muzza… -