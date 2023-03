Un drone statunitense è stato abbattuto nel Mar Nero dopo uno scontro con un caccia russo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Un caccia Su-27 russo si è scontrato con un drone MQ-9 Reaper statunitense sopra il Mar Nero. Secondo @US_EUCOM, l… - TgLa7 : ??Un #jet russo si è scontrato con un #drone statunitense sul Mar Nero. Lo riferiscono i militari americane - ilpost : Un caccia russo si è scontrato con un drone statunitense che volava sul Mar Nero, causandone la caduta - Fantast27655985 : RT @ultimenotizie: 'I caccia russi hanno volato vicino al drone statunitense sul #MarNero per circa 30, 40 minuti prima di abbatterlo. Così… - pietro_busacca : RT @dariodangelo91: ?? Attenzione. Fonti militari occidentali hanno dichiarato all'AFP che un 'incidente' ha coinvolto un drone #Reaper di f… -

Lo scontro sul Mar Nero tra il jet russo e ilfa tremare il mondo. Incidente o attacco volontario L'unica cosa certa è che il velivolo comandato a distanza si stava dirigendo verso la Crimea. Se n'è parlato durante la puntata ...Un caccia russo Su - 27 ha abbattuto unamericano Reaper sopra il Mar Nero . Lo ha annunciato l'esercito. Diversa la ricostruzione di Mosca secondo cui i caccia russi " non hanno utilizzato armi " e " non sono ...... che ha provocato un incidente e la completa perdita del", ha riferito il generale dell'aeronauticaJames Hecker, che sovrintende alla Us Air nella regione. "Questo atto pericoloso ...

Jet russo colpisce drone americano sul Mar Nero. La Casa Bianca: «Atto pericoloso e sconsiderato» Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...Lo scontro sul Mar Nero tra il jet russo e il drone statunitense fa tremare il mondo. Incidente o attacco volontario L'unica cosa certa è ...