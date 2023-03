Un Chiesa così non serve: le statistiche fanno preoccupare (Di martedì 14 marzo 2023) Federico Chiesa fa preoccupare tutti: le statistiche sono terribili, la Juventus deve correre ai ripari, ma una cosa è certa. così non serve. Tante volte ci dimentichiamo che la realtà non è come Fifa sulla PlayStation e quando un giocatore rientra da un infortunio non può di certo essere come quello che era prima. Federico Chiesa è uno dei grandi talenti del calcio italiano di questo periodo, con la sua classe che lo ha portato a vincere un grande Europeo nel 2021. C’è stata grande felicità tra i tifosi quando è tornato in campo e anche dopo quel gol favoloso in Coppa Italia contro il Monza, ma il problema è che l’idillio tra le parti sia già finito. LaPresseDa quando è rientrato in campo, i numeri di Federico Chiesa sono stati sempre molto negativi, e ormai è anche ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 14 marzo 2023) Federicofatutti: lesono terribili, la Juventus deve correre ai ripari, ma una cosa è certa.non. Tante volte ci dimentichiamo che la realtà non è come Fifa sulla PlayStation e quando un giocatore rientra da un infortunio non può di certo essere come quello che era prima. Federicoè uno dei grandi talenti del calcio italiano di questo periodo, con la sua classe che lo ha portato a vincere un grande Europeo nel 2021. C’è stata grande felicità tra i tifosi quando è tornato in campo e anche dopo quel gol favoloso in Coppa Italia contro il Monza, ma il problema è che l’idillio tra le parti sia già finito. LaPresseDa quando è rientrato in campo, i numeri di Federicosono stati sempre molto negativi, e ormai è anche ...

