Un altro naufragio evitabile nel Mediterraneo | è necessaria una missione di soccorso europea

(Di martedì 14 marzo 2023) Nelcentrale si continua a morire. Ancora un. Davanti all’ultimo, in cui sono morte 30 persone, la ricostruzione su quanto accaduto prova ancora una volta che queste vite umane potevano essere salvate. Una serie di domande dovrebbero trovare risposta. Dove si trovavano in quel momento gli assetti navali dell’operazione navale Irini? Perché i mercantili che monitoravano la scena non sono intervenuti prima? Perché la guardia costiera libica non è stata capace di intervenire? E perché sapendo che le forze libiche non sono intervenute le autorità italiane hanno continuato a riferirsi a loro come autorità responsabile delsebbene l’Italia avesse preso il coordinamento Sar? Perché le navi delle Ong sono bloccate nei porti italiani? Domande che evidenziano quanto avvenuto nei più recenti naufragi, con le navi ...