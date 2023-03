Ultras Eintracht Francoforte arrivano a Napoli | cori e slogan – VIDEO

(Di martedì 14 marzo 2023) Quattrocento tifosi dell’hanno raggiunto, tutti sono senza biglietto per la sfida di Champions League. Le autorità italiane hanno potuto imporre il divieto di vendita dei biglietti per la sfidadi Champions League, ma non hanno potuto evitare che gliarrivassero nel capoluogo partenopeo. Con questa mossa si credeva di poter scoraggiare il tifo caldo della squadra tedesca. Invece stasera quattrocentodell’sono arrivati a. Stazione centrale blindata, con le forze dell’ordine a presidiare la zona. Massima attenzione, anche perché ci sono più di 24ore fino alla partita ed il pericolo di scontri gli ...

In seguito ai disordini previsti in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte, ottavi di finale di ritorno di Champions League, è intervenuto con una disposizione delle forze dell'ordine. Il luogo designato dove stanno andando adesso gli ultras di Eintracht e Atalanta è l'Hotel Royal Continental di Napoli, dove presumibilmente alloggeranno. I profili di rischio per la pubblica sicurezza connessi alla presenza dei tifosi dell'Eintracht, atteso che i gruppi di ultras sono nella quasi totalità riconducibili a persone di Francoforte.

Sono circa trecento i tifosi dell'Eintracht di Francoforte che sono arrivati a Napoli. Gli ultras sono giunti intorno alle 19:30 nella stazione di Piazza Garibaldi con un treno proveniente da Salerno.Lo Stadio Maradona blindato con 100 agenti di Polizia Locale e altre forze dell’ordine domani per la partita di Champions ...