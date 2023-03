Ultimi giorni a Milano per il Musical dedicato al topo ottimista | ma intanto una mostra a Trieste lo celebra e presto lo vedremo anche al Cinema

(Di martedì 14 marzo 2023) Uninsegna che la vera felicità non è desiderare ciò che non si ha ma apprezzare ciò che abbiamo. E lui ha una bella famiglia a cui tiene, un lavoro – fa il giornalista e scrive top-seller – e una filosofia di vita: non è un eroe, né sportivo né muscoloso, ha paura praticamente di tutto. Ma nonostante tutto, alla fine riesce sempre a vincere. E ce la fa grazie a due cose: l’umorismo e gli amici. Basta allora identificarsi con lui, per le sue debolezze, per sentirsi rassicurati: se ce la fa quel pasticcione di Geronimo… Leggi› Avventura multimediale a: in viaggio con Geronimo Stilton Sì, ilin questione è Geronimo Stilton, sarà per questo che tutti lo seguono ovunque? Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Questi sono i comuni al voto a maggio. Se qualcuno della community intende dare una mano candidandosi come consigli… - ZZiliani : Incredibile ma vero, sembra iniziare a svelarsi il mistero della “carta COVISOC” che negli ultimi giorni ha messo i… - NicolaMorra63 : Comunque pensavo che gli scafisti non solo del Mediterraneo, ma di tutti i mari si sono talmente impauriti per le m… - _kekka_4 : RT @sono_esaurita_: ma voi vi immaginate di averli entrambi in finale e stare tranquilli fino alla fine? inoltre anche loro saranno più tra… - HolaBebeeeeee : RT @sono_esaurita_: ma voi vi immaginate di averli entrambi in finale e stare tranquilli fino alla fine? inoltre anche loro saranno più tra… -

I Finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme e i militari della Guardia Costiera Vibo Valentia Marina, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, neglihanno portato a termine importanti operazioni di servizio in materia di polizia ambientale. https://youtu.be/xCA0kej2Tls In particolare, nel corso di specifica attività finalizzata al ...... ricordando loro lo "spirito" con cui neglimesi hanno partecipato al "percorso Costituente" ... In estrema sintesi, il "boom di iscrizioni" che si è registrato in questiera previsto. Non ...AGI - Come anticipato neiscorsi ecco che una saccatura atlantica fa il suo ingresso sul Mediterraneo centrale ...aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano però per la seconda ...

Silicon Valley Bank, gli ultimi giorni in banca tra bonus per dipendenti e maxi vendite di azioni La Stampa

A Bakhmut i combattimenti sono feroci. Kiev ha dichiarato che le forze russe hanno subito più di 1.100 perdite negli ultimi giorni, con molti altri feriti gravi. La Russia dice di… Leggi ...La Milano-Sanremo 2022 è distante ormai soli quattro giorni e l’attesa è ovviamente alle stelle. Nonostante qualche polemica (non certo campata in aria) sulla partenza spostata per la prima volta dal ...