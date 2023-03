Ultime Notizie – Ucraina-Russia, bombardamento a Kramatorsk – Video (Di martedì 14 marzo 2023) Volodymyr Zelensky ha confermato che una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite nel bombardamento di Kramatorsk, nella regione del Donetsk, avvenuto questa mattina. “Kramatorsk. Un missile russo ha colpito il centro della città – ha scritto su Telegram il presidente ucraino – Sei grattacieli sono stati danneggiati. Almeno tre persone sono rimaste ferite. Una persona è morta. Le mie condoglianze alla famiglia! Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Lo stato malvagio continua a combattere contro la popolazione civile. Distruggere la vita e non lasciare nulla di umano. Ogni colpo che toglie una vita innocente deve sfociare in una sentenza legittima e giusta che punisca l’omicidio. Sarà sicuramente così”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023) Volodymyr Zelensky ha confermato che una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite neldi, nella regione del Donetsk, avvenuto questa mattina. “. Un missile russo ha colpito il centro della città – ha scritto su Telegram il presidente ucraino – Sei grattacieli sono stati danneggiati. Almeno tre persone sono rimaste ferite. Una persona è morta. Le mie condoglianze alla famiglia! Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Lo stato malvagio continua a combattere contro la popolazione civile. Distruggere la vita e non lasciare nulla di umano. Ogni colpo che toglie una vita innocente deve sfociare in una sentenza legittima e giusta che punisca l’omicidio. Sarà sicuramente così”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

