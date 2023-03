Ultime Notizie – Ucraina | Kiev | Oltre 700 soldati Russia uccisi in un giorno

(Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Laha perso nell’ultimo740 uomini, facendo salire a 160.540 le perdite fra le sue fila daldell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 160.540 uomini, 3.484 carri armati, 6.789 mezzi corazzati, 2.519 sistemi d’artiglieria, 495 lanciarazzi multipli, 260 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 304 aerei, 289 elicotteri, 5.367 autoveicoli, 18 unità navali e 2.120 droni. ...

