Ultime Notizie – Travolto da valanga in Valle D’Aosta | morto sciatore

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 14 marzo 2023) Unoa seguito del distacco di unache lo hanella conca di Cheneil, nel comune di Valtournenche, in, a quota 2500 metri. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino valdostano. All’arrivo dei soccorritori i compagni lo avevano già estratto dalla massa nevosa. Le sue condizioni, valutate dal medico di equipaggio, sono però apparse subito molto gravi e poco dopo l’uomo è deceduto Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione