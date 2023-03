Ultime Notizie – Terremoto Amatrice, condanne confermate in Appello per crollo palazzine (Di martedì 14 marzo 2023) confermate in Appello le condanne per il crollo delle due palazzine di edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti ad Amatrice in seguito al Terremoto del 24 agosto 2016, in cui morirono 19 persone. La sentenza è stata emessa dai giudici della corte di Assise di Appello di Roma. Nella requisitoria dello scorso 7 luglio il sostituto procuratore generale Francesco Mollace aveva chiesto di confermare le condanne di primo grado. Ottaviano Boni, all’epoca direttore tecnico dell’impresa costruttrice Sogeap, era stato condannato in primo grado a nove anni e Maurizio Scacchi, geometra della Regione Lazio-Genio Civile, a cinque anni. Altri due imputati sono nel frattempo deceduti, si tratta di Corrado Tilesi, ex assessore del Comune di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023)inleper ildelle duedi edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti adin seguito aldel 24 agosto 2016, in cui morirono 19 persone. La sentenza è stata emessa dai giudici della corte di Assise didi Roma. Nella requisitoria dello scorso 7 luglio il sostituto procuratore generale Francesco Mollace aveva chiesto di confermare ledi primo grado. Ottaviano Boni, all’epoca direttore tecnico dell’impresa costruttrice Sogeap, era stato condannato in primo grado a nove anni e Maurizio Scacchi, geometra della Regione Lazio-Genio Civile, a cinque anni. Altri due imputati sono nel frattempo deceduti, si tratta di Corrado Tilesi, ex assessore del Comune di ...

